Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu!

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda. Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellike mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor. StatCounter tarafından yayınlanan mart ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 67'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'de ise masaüstünde en çok kullanılan internet tarayıcısı yüzde 80,23 gibi oldukça yüksek bir oranla yine Google Chrome oldu.



Ülkemizde masaüstünde en çok kullanılan ikinci tarayıcı yüzde 5,66 ile Opera, üçüncü tarayıcı ise yüzde 5,24 ile Edge oldu. Firefox ve Safari ise sırasıyla yüzde 2,78 ve 2,47 ile dördüncü ve beşinci sırada kendine yer buldu. Türkiye'de masaüstü ve mobil platformlar toplamında en çok kullanılan tarayıcılar ise şu şekilde:

- Chrome: Yüzde 78.38

- Safari: Yüzde 11.34

- Samsung Internet: Yüzde 4.44

- Opera: Yüzde 2.01

- Edge: Yüzde 1.26

- Yandex Browser: Yüzde 0.91