Almanya ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu

Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız" dedi.

Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. İkili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Ukrayna konusu ele alındı. Görüşme sonrası iki lider, düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

"Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız"

"Sayın Şansölye ile yakın iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İkili lişkilerimiz, asker, ticari her yönde ele alma fırsatı bulduk. Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. İş birliğimizin, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda yoğunlaşması bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacağına inanıyorum. Ekonomik ortaklığımızı daha da ileri taşıyacağız.

Kovid-19 salgını döneminde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkiye,'nin hem de Almnaya'nın gururu oldular. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum.

"Türk-Alman Üniversitesi'nde bir ilahiyat fakültesi kurulmasını istedi"

Bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye'nin birçok alanda anahtar role sahip olduğunu ispatlamamıştır. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı tutumlarının devam edeceğine inanıyorum.

Özellikle eğitim-öğretyim alanında İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için çok ciddi bir sıçrama tahtasıdır. Bunu da sayın Şansölye ile özellikle görüştük. O da Türk-Alman Üniversitesi'nde bir ilahiyat fakültesi kurulmasını istedi.

"Almanya Türkiye'nin ihcaratta ilk, ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır"

Dışişleri Bakanlarımız görüşmek suretiyle Yüksek Düzeyli Strateji Toplantımızı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Almanya Türkiye'nin ihcaratta ilk, ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2021'de 41 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz var.

"Diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık"

Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeler dikkat çekici. NATO müttefiki olarak aynı endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık.

Diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduk. Gayretlerimiz sonucunda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi .Savaşın ortasında bu toplantı, diplomasi zaferi olarak görülebilir."