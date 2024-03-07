Türkiye'de bir ilk! Araç sahipleri dikkat: Renault imzalı, çift süspansiyonlu Alpine A110! Yeni modelleri satışta

OYAK ve Renault'nun Türkiye'ye 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırımını kısa süre önce duyurmasının ardından şimdi de MAİS A.Ş., Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine markasını ekleyerek varlığını taçlandırıyor.

Marka gücünü, tecrübesini ve kalitesini, her geçen yıl daha da artırdığı yüksek teknolojisi ile birleştiren Alpine, A110 modelinin üç versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. İkonik tasarımı ile geçmişten günümüze uzanan Alpine; A110, A110 GT ve A110 S versiyonlarıyla premium bir deneyim sunmaya ve macera severler ile koleksiyonerlerin objektifine girmeye hazır. İstanbul Sarıyer’de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanıldı. Ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimine odaklanıldı. Yüksek performanslı Brembo Fren Sistemi ve 320 mm fren diski ile sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkartıldı.

Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

A110’un her versiyonunun öne çıkan birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin A110’un boş ağırlığı 1102 kg, A110 GT’nin boş ağırlığı 1119 kg, A110 S’in boş ağırlığı ise 1109 kg. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip. A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor. A110 S ayrıca yüksekliği ile diğer modellerden ayrılıyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S'te yükseklik spor şasi ile birlikte 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.

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