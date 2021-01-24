Telefon üreticisi markaların yeni nesil telefonlarının çoğunda 5G özelliği kullanılabilir durumda olduğu biliniyor. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğunda 5G alt yapısı kuruldu. Bunun üzerine 2020 yılı sonunda 5G uygulamasına geçilmesi hedefleniyordu.

Ancak 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bu süreç istenildiği gibi gitmedi. Çok az sayıda ülke 5G uygulamasına kısmi olarak geçiş yaptı. Şu an dünyada tam anlamıyla 5G uygulamasına geçen bir ülke bulunmuyor.

5G sürecinin istenilen hızda ilerlememesinin bir nedeni de ABD’nin Çin kaygısı olmasından dolayıdır. 5G sürecinin lokomatifi olarak bilinen Huawei ile anlaşan firmalara ABD’nin baskılarının olduğu ileri sürüldü. Dolayısıyla sürecin bir çıkmaza sürüklendiği iddia edildi.

Türkiye’de 5G teknolojisi ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Ülkemizde de 5G alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Her şey yolunda gittiği taktirde 2022 yılında 5G teknolojisine geçiş yapılması hedefleniyor.