Türkiye'de 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay var
MTA tarafından Türkiye diri fay haritaları yayımlandı. Türkiye Diri Fay Hatları Haritası'na göre 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Türkiye Diri Fay Hatları Haritası üzerinde bulunan iller şunlar: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Ayrıca birçok ilçe de fay üzerinde bulunuyor.
COĞRAFYANIN YARISINDAN FAZLASI
Türkiye Diri Fay Haritası`na göre Türkiye`de doğrudan diri fay üzerine oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor.