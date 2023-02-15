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Gündem Türkiye'de 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay var
Gündem

Türkiye'de 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay var

MTA tarafından Türkiye diri fay haritaları yayımlandı. Türkiye Diri Fay Hatları Haritası'na göre 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:49:00 -
Türkiye'de 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay var

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Türkiye Diri Fay Hatları Haritası üzerinde bulunan iller şunlar: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Ayrıca birçok ilçe de fay üzerinde bulunuyor.

COĞRAFYANIN YARISINDAN FAZLASI

Türkiye Diri Fay Haritası`na göre Türkiye`de doğrudan diri fay üzerine oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor.

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