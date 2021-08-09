Türkiye, Yunanistan'a yardım uçağı gönderiyor
Türkiye, haftalardır yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a iki yardım uçağı gönderiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi ilettim." dedi.
Türkiye, haftalardır yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a iki yardım uçağı gönderiyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dendias açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye yangınlar için iki yardım uçağı gönderiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi ilettim."