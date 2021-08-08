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Gündem Türkiye Yunanistan'a yangın uçağı gönderecek mi?
Gündem

Türkiye Yunanistan'a yangın uçağı gönderecek mi?

Türkiye'den Yunanistan'a yangın uçağı gidecek mi? Türkiye gibi bon bir haftadır Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan orman yangınları sebebiyle Türkiye'den uçak talebinde bulundu. Peki, Türkiye'den Yunanistan'a uçak gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 22:39:00 -
Türkiye Yunanistan'a yangın uçağı gönderecek mi?

Türkiye gibi Yunanistan'da bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın yangınlar sebebiyle Türkiye'den yangın uçağı talep ettiği gelen haberler arasında. Peki, Türkiye'den Yunanistan'a uçak gidecek mi?

Türkiye Yunanistan'a yangın uçağı gönderecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" dedi.

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