Türkiye gibi Yunanistan'da bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın yangınlar sebebiyle Türkiye'den yangın uçağı talep ettiği gelen haberler arasında. Peki, Türkiye'den Yunanistan'a uçak gidecek mi?

Türkiye Yunanistan'a yangın uçağı gönderecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" dedi.