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Spor Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de başladı
Spor

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de başladı

22 ilden 64 takımın yer aldığı şampiyonada farklı kategorilerden yaklaşık 360 sporcu, iki gün sürecek yarışlarda pedal çevirecek

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:38:57 -
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de başladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de başladı.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 22 ilden gelen 64 takımda yer alan 272 sporcu, kadınlar, genç kız, yıldız kız, yıldız A erkek, yıldız B erkek kategorinde yarıştı.

Yarışların yapıldığı Gümüşhane-Trabzon karayolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Birer dakika arayla yarışa başlayan sporcular, İkisu mevkisinden başlayarak Torul Stadyumu kavşağına kadar pedal çevirdi.

Kovid-19 önemleri alınarak düzenlenen şampiyonanın yarın yapılacak etabında ise yol yarışları gerçekleştirilecek. İki gün sürecek şampiyonaya toplamda 360 sporcunun katılması bekleniyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçileri Gümüşhane'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte düzenlenen bu tür ulusal etkinliklerin spora olan ilgiyi artıracağına inandığını belirten Atalay, şampiyonanın ilk etabının zamana karşı yarışlarla başladığını ifade etti.

Atalay, bugünkü yarışlara 272 sporcunun katılım sağladığını aktararak, "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bir yandan spor turizminden de ilimiz istifade ediyor. Yaklaşık 600 kişilik sporcu kafilesi ilimizde bulunuyor. Kazasız, belasız bir şampiyona diliyorum." dedi.

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