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Dünya Türkiye yardımcı olmak istiyordu! Onlar BAE'yi seçti
Dünya

Türkiye yardımcı olmak istiyordu! Onlar BAE'yi seçti

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, Türkiye ve Katar'ın italip olduğu havaalanı işletmesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:22:00 -
Türkiye yardımcı olmak istiyordu! Onlar BAE'yi seçti

Geçtiğimiz sene Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, Türkiye’nin de talip olduğu havalimanlarının işletmesini BAE’yle verdi.

Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havalimanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu.

Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj sonrası Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi Arap ülkesine geçmiş oldu.

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