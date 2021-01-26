Türkiye ve Ukrayna arasında yeni mühimmat anlaşması
Ukrayna, 2021 yılı için NATO Destek ve Tedarik Ajansı aracılığıyla silahlı kuvvetler için bir dizi ekipman ve platform satın alacak.
Ukrayna, 12,7 × 99 mm keskin nişancı tüfeği için kartuş, zırh delici mühimmat, ayrıca 12,7 × 108 mm tatbikat mühimmatı teminine yönelik bir Türk üretici ile dış ticaret sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Ukrayna’nın NATO ülkelerinden tedarik edeceği diğer ürünler:
37 adet İHA savar kompleksi
37 adet İHA savar kompleksi
90 set 8,58 × 70 (7,62 × 51) mm Barrett keskin nişancı tüfeği
İki adet sualtı römorkörü
73 adet yedek paraşüt sistemi
73 adet eğitim paraşüt sistemi
Bir adet radar sistemi
Bir adet BOZENA-4 ve bir adet BOZENA-5 mayın harbi aracı
Sipariş edilen tüm ürünler için Ukrayna Savunma Bakanlığının ön ödeme yaptığı belirtilirken, tedarik tarihleriyle ilgili bilgiyi yakın zamanda NATO’nun paylaşması bekleniyor.