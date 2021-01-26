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Teknoloji Türkiye ve Ukrayna arasında yeni mühimmat anlaşması
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında yeni mühimmat anlaşması

Ukrayna, 2021 yılı için NATO Destek ve Tedarik Ajansı aracılığıyla silahlı kuvvetler için bir dizi ekipman ve platform satın alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:41:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında yeni mühimmat anlaşması

Ukrayna, 12,7 × 99 mm keskin nişancı tüfeği için kartuş, zırh delici mühimmat, ayrıca 12,7 × 108 mm tatbikat mühimmatı teminine yönelik bir Türk üretici ile dış ticaret sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Ukrayna’nın NATO ülkelerinden tedarik edeceği diğer ürünler:

37 adet İHA savar kompleksi

37 adet İHA savar kompleksi

90 set 8,58 × 70 (7,62 × 51) mm Barrett keskin nişancı tüfeği

İki adet sualtı römorkörü

73 adet yedek paraşüt sistemi

73 adet eğitim paraşüt sistemi

Bir adet radar sistemi

Bir adet BOZENA-4 ve bir adet BOZENA-5 mayın harbi aracı

Sipariş edilen tüm ürünler için Ukrayna Savunma Bakanlığının ön ödeme yaptığı belirtilirken, tedarik tarihleriyle ilgili bilgiyi yakın zamanda NATO’nun paylaşması bekleniyor.

 

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