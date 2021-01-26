Türkiye ve Ukrayna arasında yeni mühimmat anlaşması

Ukrayna, 12,7 × 99 mm keskin nişancı tüfeği için kartuş, zırh delici mühimmat, ayrıca 12,7 × 108 mm tatbikat mühimmatı teminine yönelik bir Türk üretici ile dış ticaret sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Ukrayna’nın NATO ülkelerinden tedarik edeceği diğer ürünler:

37 adet İHA savar kompleksi

37 adet İHA savar kompleksi

90 set 8,58 × 70 (7,62 × 51) mm Barrett keskin nişancı tüfeği

İki adet sualtı römorkörü

73 adet yedek paraşüt sistemi

73 adet eğitim paraşüt sistemi

Bir adet radar sistemi

Bir adet BOZENA-4 ve bir adet BOZENA-5 mayın harbi aracı

Sipariş edilen tüm ürünler için Ukrayna Savunma Bakanlığının ön ödeme yaptığı belirtilirken, tedarik tarihleriyle ilgili bilgiyi yakın zamanda NATO’nun paylaşması bekleniyor.