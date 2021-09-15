Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat

Yeni Akit Ankara

Seçkin Gözlemci Günü'ne Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamda artık bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türkiye’nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Bakan Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." dedi. Tatbikatların önemine değinen Bakan Akar, "Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz." diye konuştu. 30 yıldır işgal altında kalan topraklarını "Tek Vatan Harekâtı" ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha tebrik eden Bakan Akar, "Başarılı harekâtın ardından kurulan ortak merkezde TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz." dedi.

“Hamınız Salamat ve yahşı galın”

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan "Şuşa Beyannamesi"ni iki ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Bakan Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi. Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır." Tatbikata katılan personeli tebrik eden Bakan Akar sözlerini, "Hamınız salamat ve yahşı galın." ifadesiyle tamamladı.