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Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik temas!
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik temas!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Kalın ve Sullivan görüşmede ikili ilişkiler, savunma, Suriye Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'i konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:24:00 - 2021-11-19 21:00:39
Türkiye ve ABD arasında kritik temas!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Uluslararası meseleler görüşüldü

Görüşmede, Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

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