Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı personel alım şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını döneminde iş aramaya devam eden vatandaşlar, İŞKUR üzerinden de personel alım ilanlarını araştırıyor. Türkiye Uzay Ajansı, İŞKUR üzerinden garson ve temizlik personeli alımı yapacağını duyurduktan sonra iş arayan vatandaşlar internette Türkiye Uzay Ajansı personel alım ilanlarını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre Türkiye Uzay Ajansı personel alımı için adayların en az lise mezunu olması gerektiğinin duyurusunu yaptı. Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı, temizlik görevlisi ve garson kategorisinde yapılacak olan personel alımında KPSS şartı aranmadığına da bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı, personel alım başvuruları için 26 Şubat tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Türkiye Uzay Ajansı temizlik görevlisi için hangi şartlar aranıyor?

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

TÜRKİYE UZAY AJANSI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Uzay Ajansı garson personel alımı için hangi şartlar aranıyor?

1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak