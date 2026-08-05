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Gündem Batı’da, dans, vals, gitar ve sanatı kullanmışlardı! Doğu’da çiğ köfteli misyoner kampı
Gündem

Batı’da, dans, vals, gitar ve sanatı kullanmışlardı! Doğu’da çiğ köfteli misyoner kampı

Yeniakit Publisher
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Geçmişte Şişli, Taksim ve Beyoğlu çevresinde yoğun olarak görülen, sonrasında Anadolu’dan yoğun göç alan ve düşük gelir grubuna mensup kitlelerin yoğunlaştığı Bağcılar, Güngören, İkitelli, Esenyurt, Beylikdüzü gibi ilçeleri hedef alan misyonerlerin, şimdi de ülkenin Doğu’sunda taraftar toplamak için “Çiğ köfteli misyoner kampı” düzenledikleri ortaya çıktı.

ÖZEL HABER

Türkiye’de genellikle alt gelir grubu kitlelerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri hedef alan misyonerler, şimdi de ülkenin Doğu’suna sıçradı. Batı’da gençleri toplamak için sözde sanatsal etkinlikler düzenleyen, gitarların çaldığı, dansların yapıldığı aktivitelerde içerisinde döviz  bulunan İncil dağıttıkları haberlere konu olan Hıristiyan misyonerlerin, Doğu Anadolu’nun muhtelif kentlerinde “Çiğ köfteli misyoner kampları” düzenledikleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Son yıllarda sapkın akımların ve popüler dayatmaların tazyikine maruz kalan gençlerimizin beynini yıkamak ve imanlarını çalmak için harekete geçen Hıristiyan misyonerler şeytanın aklına gelmeyecek yöntemleri devreye sokuyor. Geçmişte Şişli, Taksim ve Beyoğlu çevresinde yoğun olarak görülen, sonrasında Anadolu’dan yoğun göç alan ve düşük gelir grubuna mensup kitlelerin yoğunlaştığı Bağcılar, Güngören, İkitelli, Esenyurt, Beylikdüzü gibi ilçeleri hedef alan misyonerlerin, şimdi de ülkenin Doğu’sunda taraftar toplamak için bölgenin kadim kültürünü bir istismar aracı haline getirdikleri ortaya çıktı.

SAF ZİHİNLER İDLAL EDİLİYOR

Bilinçli gençleri ikna edemedikleri için istismara açık olan kitleleri hedef alan Doğu Kiliselerinin, düzenledikleri “Çiğ köfteli misyoner kamplarında” halaylar eşliğinde beyin yıkama seanslar gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sosyal medya platformlarında matah etkinlikler şeklinde paylaşılan ve Akit’in editörlerinin gözünden kaçmayan skandal görüntülerde, muharref İncil’den bazı pasajlar okunarak saf zihinlerin idlâl edildiği etkinlilerde bor bol Hıristiyanlık propagandası yapıldığı görüldü.

HALAYDAN SONRA TAPINMA

Sosyal medya platformu Istagram’da paylaşılan rezil görüntülerde şu ifade diyaloglar yer alıyor:

“Doğu Kiliseleri olarak her sene bir araya gelip beraber kamp yapıyoruz. Gençlerimiz derken gidip çadırları kuruyoruz ve daha sonra çadırlar bitince de keyif yapıyoruz. Tabii ki de Rabbimize tapmayla ihmal etmiyoruz.

Tapmadan sonra grup çalışmalarında birbirimizden öğreniyoruz. Bu sene Tiranus gelmişti. Onlara program yapmasak olmazdı herhalde.

Ve çocuklarımız aynı zamanda güzelce eğleniyorlar hem de Rabbin sözünden öğreniyorlar. Ve bu kamp en çok aslında onlara yarıyor. Güzel ve eğlenceli zamanlar dostlar büyüttürüyorlar.

Bir yandan gençlerimizle oyunlar oynayıp etkinliklerle zaman geçiriyoruz. Tabii ki de kamp geleneği olarak her akşam bir araya gelip çadırların önünde çeyrek çıt atıp sohbet muhabbet ediyoruz. Ve Rahime Teyze, onu asla unutamam.

Gecelere kadar kelam okuyan bir teyze onlardan gerçekten çok teşvik aldı. Bu kamp bizim için sürprizdi. Ve tabii ki de son geleneksel akşamımız çiğköfte partisi.

Çiğköftemizi yapıp hep beraber birlikte zaman geçirip yiyoruz. Aynı zamanda oyunlarla halaylarla kampımızı bitiriyoruz. Doğu kiliselerinde halay olmazsa olmazdır.

Şimdi sizi halayla Rakoşa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.”

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Yorumlar

Blondepate

Nasıl oluyor da Misyonerler bu kadar rahat ülkemizde istediğini yapabiliyor...
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