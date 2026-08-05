Tam 344 basamakla iniliyor! 'Yeryüzünün Gözyaşı' görenleri mest ediyor!

“ŞU ANDA YILDA 1,5 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİMİZ VAR” Öztürk, şelaleye ulaşımı kolaylaştıracak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Çok kadim ve tarihi bir mahalle olan Çamlıca Mahallesi’nden geçerek bir viyadükle bu bölgeye yeni bir yol yapıyoruz. 17 kilometrelik yeni yolun tamamlanmasının ardından burası yeni bir turizm destinasyonu haline gelecek. Bu projeyi de en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Yolun tamamlanmasıyla birlikte insanlar araçlarıyla Yeşilköy Şelalesi’nin yanına kadar gidebilecek. Buranın tanıtımıyla ilgili çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Yahyalı’da 5 tane büyük şelale var. Bunlardan birisi de Yeşilköy Şelalesi. Şu anda yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçimiz var. Bu projenin tamamlanmasıyla bu sayının 2,5 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası bir doğa harikası. Bu bir hayal değil gerçek.”