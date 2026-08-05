Genel merkeze polis baskını: Siyonistlerin Starbucks'ı bir ülkeyi daha karıştırdı

Güney Kore'de Starbucks'ın, ülke tarihindeki önemli olaylarından biri olan Gwangju ayaklanması sırasında ordunun demokrasi yanlısı göstericileri şiddetle bastırmasını çağrıştıran ve halkın tepkisine yol açan "Tank Günü" tanıtım kampanyasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Starbucks'ın Güney Kore'deki faaliyetlerini yürüten E-Mart firmasının bağlı olduğu Shinsegae Group adlı firmanın Üst Düzey Yöneticisi Chung Yong-jin'den "göstericilere ve ailelerine hakaret ettiği ve itibar zedelediği" gerekçesiyle şikayetçi olunmasının ardından polis, firmanın Güney Kore'deki merkezine baskın düzenledi.

Güney Kore'de Starbucks'a yönelik soruşturmada, firmanın, söz konusu tanıtım kampanyasını "demokrasi yanlısı gösterilere katılanlara hakaret etme" niyetiyle yapıp yapmadığı araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Starbucks'ın "Tank Günü" tanıtım kampanyası, Güney Kore tarihindeki önemli olaylarından biri olan Gwangju ayaklanması sırasında ordunun demokrasi yanlısı göstericileri şiddetle bastırmasını çağrıştırdığı için haziranda halkın tepkisine yol açmıştı.

Kampanya aynı zamanda 1987'de polis işkencesi sonucu hayatını kaybeden ve Güney Kore'nin demokratikleşme hareketinin sembolü haline gelen öğrenci aktivisti Park Jong-cheol'u hatırlattığı yönünde de eleştirilmişti.

Ardından, Starbucks tartışma yaratan "Tank Günü"nün neden olduğu boykot çağrıları üzerine, Güney Kore'deki 2 bin 160 şubesini zorunlu eğitim için kapatmıştı. Shinsegae Group adlı firmanın Üst Düzey Yöneticisi Chung, kampanya nedeniyle özür dilemişti.

GWANGJU KATLİAMI!

Güney Kore'yi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından, 12 Aralık 1979'da General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmişti.

Chun'un yönetimindeki ordu, Gwangju kentinde demokrasi talebiyle mayıs ayında başlayan kitle gösterisini şiddetle bastırma yoluna gitmişti.

Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, resmi rakamlara göre müdahalede 200'den fazla kişi ölmüş, 1800'e yakın kişi yaralanmıştı.