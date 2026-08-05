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Gündem Başkent’te kulisleri sallayan iddia: Ankara’da 3 belediye daha AK Parti’ye geçiyor!
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Başkent’te kulisleri sallayan iddia: Ankara’da 3 belediye daha AK Parti’ye geçiyor!

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Başkent’te kulisleri sallayan iddia: Ankara’da 3 belediye daha AK Parti’ye geçiyor!

Üç CHP’li belediye başkanının daha AK Parti’ye geçeceği iddiası Ankara kulislerini salladı. İddiayı, sansasyonel kulis iddiaları her zaman gündem olan Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabı ortaya attı. Ankara Kuşu’nda yer alan ve kulisleri sallayan iddiaya göre; Nallıhan, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları AK Parti’ye katılmaya hazırlanıyor.

Ankara'da çok sayıda belediye AK Parti'ye geçerken, ortaya atılan yeni bir iddiaya göre 3 CHP'li belediye başkanı daha partilerinden ayrılarak AK Parti'ye geçme kararı aldı.

“YOLSUZLUKLARDA İBRE MANSUR YAVAŞ’I GÖSTERİYOR”

Ankara Kuşu’nda yer alan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Ankara’da üç belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor. Nallıhan, Kalecik ve Gölbaşı. Adamlar baktı ki Mansur Yavaş kimsenin arkasında durmayacak, baktı ki Büyükşehir’deki yolsuzluklarda ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor şimdiden yol almışlar. Kasa Erol’a dikkat. Her an kaçabilir”

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