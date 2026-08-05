Altınözü karanlığa ve susuzluğa mahkûm! "Türkiye Yüzyılı"nda mum ışığı çilesi

HABER MERKEZİ / Türkiye genelinde teknolojik gelişmeler ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu konuşulurken, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı köyler ve Babatorun Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülemeyen kronik elektrik kesintileri nedeniyle adeta orta çağ şartlarını yaşıyor. Gün aşırı yaşanan ve artık yerleşik bir sorun haline gelen kesintiler, bölge halkını sadece karanlıkta bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda susuzluk ve sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

"ARIZA VAR" BAHANESİ YILLARDIR DEĞİŞMEDİ

Bölge sakinleri, elektrik dağıtım hizmetini yürüten Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) tarafından yıllardır yaz-kış demeden devam eden kesintilerin her seferinde "arıza" gerekçesiyle açıklandığını ifade ediyor. Vatandaşlar, "Eğer her gün aynı arıza yaşanıyorsa, neden yıllardır kalıcı bir çözüm üretilmiyor?" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle "ekipler çalışıyor" denilerek geçiştirilen süreç, halkın kamu hizmetlerine olan güvenini ciddi şekilde zedeliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ AYNI ZAMANDA SUSUZLUK DEMEK

6 Şubat depremlerinin ardından şebeke sularında yaşanan sorunlar nedeniyle halk, su ihtiyacını kuyulardan dalgıç pompalar aracılığıyla karşılıyor. Ancak bu pompaların çalışması için elektrik şart. Elektrik kesildiğinde suların da kesilmesi, bölge halkının en temel ihtiyacına ulaşmasını imkânsız hale getiriyor. Kavurucu yaz sıcaklarının 40 dereceyi bulduğu Hatay’da ne klimalar çalışıyor ne de musluklardan su akıyor; bu durum özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için yaşamı çekilmez kılıyor. Diğer yandan söz konusu kesintiler sadece sosyal hayatı değil, ekonomiyi de vuruyor. Buzdolapları ve dondurucular çalışmadığı için aylarca emek verilerek hazırlanan yiyecekler çöpe gidiyor. Ayrıca, ani voltaj dalgalanmaları televizyon, klima ve buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerini bozarak vatandaşı ağır maddi zararlarla baş başa bırakıyor.

"ELEKTRİK YOK AMA FATURA VAR"

Altınözü sakinlerinin en büyük tepkilerinden biri de uzun süreli elektrik kesintilerine rağmen her ay elektrik faturalarının eksiksiz şekilde düzenlenmesi. Vatandaşlar, günlerce hatta sık sık saatlerce elektrik alamadıklarını belirterek, buna rağmen ay sonunda elektrik faturalarının kesilmeye devam ettiğini ifade ediyor. Bölge halkı, "Elektrik hizmetinden düzenli şekilde faydalanamıyoruz ancak faturalar düzenli geliyor. Hizmet alamadığımız dönemlerin bedelini ödemek zorunda bırakılıyoruz." diyerek Toroslar EDAŞ ve ilgili kurumların yaşanan mağduriyeti giderecek adımlar atmasını talep ediyor.

SINIRIN ÖTESİNDEKİ ACI TEZAT

Altınözü sakinlerinin dile getirdiği en çarpıcı durumlardan biri de sınırın diğer tarafı. Suriye sınırına komşu olan ilçede vatandaşlar, kendi köyleri karanlığa gömülmüşken yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye tarafındaki ışıkların yandığını görebildiklerini söylüyorlar. Bu manzara, bölge insanı için unutulmayacak ve üzüntü verici bir tezat oluşturuyor.

VATANDAŞ YETİKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölgedeki yaşlı nüfusun dijital başvuru sistemlerini kullanmakta zorlanması, yaşanan mağduriyetlerin ilgili makamlara iletilmesini de güçleştiriyor. Vatandaşlar, başta Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan artık rutin açıklamalar yerine altyapıyı güçlendirecek somut ve kalıcı yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini, kronikleşen elektrik kesintilerinin sona erdirilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor.