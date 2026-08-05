  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Ağustos 2022: Ramazan Keskin'in vefatı (Kanaat Önderi) CENTCOM’dan Hürmüz mesajı: Ticari gemilerin geçişi sürüyor Karanlığa gömüldüler! ABD'yi işaret ettiler ABD'den Brezilya'ya şok! Büyükelçinin vizesi iptal edildi YAŞ kararları Resmî Gazete’de! Komuta kademesinde yeni dönem Helal olsun dedirten sözler! Uyuşturucu baronlarını şehrimizde yaşatmayacağız Pedofili sapığa yeniden gözaltı Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da! Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlere dönüş engeli! Putin kritik kararnameyi imzaladı
Gündem Altınözü karanlığa ve susuzluğa mahkûm! "Türkiye Yüzyılı"nda mum ışığı çilesi
Gündem

Altınözü karanlığa ve susuzluğa mahkûm! "Türkiye Yüzyılı"nda mum ışığı çilesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Altınözü karanlığa ve susuzluğa mahkûm! "Türkiye Yüzyılı"nda mum ışığı çilesi

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı köyler ile Babatorun Mahallesi’nde yıllardır süren elektrik kesintileri adeta hayatı durma noktasına getirdi.

HABER MERKEZİ / Türkiye genelinde teknolojik gelişmeler ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu konuşulurken, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı köyler ve Babatorun Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülemeyen kronik elektrik kesintileri nedeniyle adeta orta çağ şartlarını yaşıyor. Gün aşırı yaşanan ve artık yerleşik bir sorun haline gelen kesintiler, bölge halkını sadece karanlıkta bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda susuzluk ve sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

"ARIZA VAR" BAHANESİ YILLARDIR DEĞİŞMEDİ

Bölge sakinleri, elektrik dağıtım hizmetini yürüten Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) tarafından yıllardır yaz-kış demeden devam eden kesintilerin her seferinde "arıza" gerekçesiyle açıklandığını ifade ediyor. Vatandaşlar, "Eğer her gün aynı arıza yaşanıyorsa, neden yıllardır kalıcı bir çözüm üretilmiyor?" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle "ekipler çalışıyor" denilerek geçiştirilen süreç, halkın kamu hizmetlerine olan güvenini ciddi şekilde zedeliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ AYNI ZAMANDA SUSUZLUK DEMEK

6 Şubat depremlerinin ardından şebeke sularında yaşanan sorunlar nedeniyle halk, su ihtiyacını kuyulardan dalgıç pompalar aracılığıyla karşılıyor. Ancak bu pompaların çalışması için elektrik şart. Elektrik kesildiğinde suların da kesilmesi, bölge halkının en temel ihtiyacına ulaşmasını imkânsız hale getiriyor. Kavurucu yaz sıcaklarının 40 dereceyi bulduğu Hatay’da ne klimalar çalışıyor ne de musluklardan su akıyor; bu durum özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için yaşamı çekilmez kılıyor. Diğer yandan söz konusu kesintiler sadece sosyal hayatı değil, ekonomiyi de vuruyor. Buzdolapları ve dondurucular çalışmadığı için aylarca emek verilerek hazırlanan yiyecekler çöpe gidiyor. Ayrıca, ani voltaj dalgalanmaları televizyon, klima ve buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerini bozarak vatandaşı ağır maddi zararlarla baş başa bırakıyor.

"ELEKTRİK YOK AMA FATURA VAR"

Altınözü sakinlerinin en büyük tepkilerinden biri de uzun süreli elektrik kesintilerine rağmen her ay elektrik faturalarının eksiksiz şekilde düzenlenmesi. Vatandaşlar, günlerce hatta sık sık saatlerce elektrik alamadıklarını belirterek, buna rağmen ay sonunda elektrik faturalarının kesilmeye devam ettiğini ifade ediyor. Bölge halkı, "Elektrik hizmetinden düzenli şekilde faydalanamıyoruz ancak faturalar düzenli geliyor. Hizmet alamadığımız dönemlerin bedelini ödemek zorunda bırakılıyoruz." diyerek Toroslar EDAŞ ve ilgili kurumların yaşanan mağduriyeti giderecek adımlar atmasını talep ediyor.

 SINIRIN ÖTESİNDEKİ ACI TEZAT

Altınözü sakinlerinin dile getirdiği en çarpıcı durumlardan biri de sınırın diğer tarafı. Suriye sınırına komşu olan ilçede vatandaşlar, kendi köyleri karanlığa gömülmüşken yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye tarafındaki ışıkların yandığını görebildiklerini söylüyorlar. Bu manzara, bölge insanı için unutulmayacak ve üzüntü verici bir tezat oluşturuyor.

VATANDAŞ YETİKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölgedeki yaşlı nüfusun dijital başvuru sistemlerini kullanmakta zorlanması, yaşanan mağduriyetlerin ilgili makamlara iletilmesini de güçleştiriyor. Vatandaşlar, başta Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan artık rutin açıklamalar yerine altyapıyı güçlendirecek somut ve kalıcı yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini, kronikleşen elektrik kesintilerinin sona erdirilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor.

Hatay Kumlu-Akkuyu'da göçmen operasyonu: 8 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Hatay Kumlu-Akkuyu'da göçmen operasyonu: 8 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Aktüel

Hatay Kumlu-Akkuyu'da göçmen operasyonu: 8 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!
Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!

Yerel

Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23