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Gündem Yolsuzluğun ‘Ağababa’sına savunma: Yeni Parti eski tas eski hamam!
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Yolsuzluğun ‘Ağababa’sına savunma: Yeni Parti eski tas eski hamam!

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Yolsuzluğun ‘Ağababa’sına savunma: Yeni Parti eski tas eski hamam!

Hakkında çok sayıda fezleke bulunan YP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın gözaltına alınmasının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, adeta aklama yarışına girerek skandal bir savunmaya imza attı.

Yeni Parti bünyesinde şüpheli isimlere kalkan olma tavrı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni Parti’de hırsızlık ve yolsuzluk şüphelilerini savunmak gelenek haline geldi. Son olarak yolsuzluktan çok sayıda fezlekesi bulunan YP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın abisi Hür Ağbaba gözaltına alınırken, Yeni Partili Nurhayat Altaca Kayışoğlu adeta imdada yetişti.

Yeni Partili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yolsuzluktan hırsızlıkta çok sayıda fezlekesi bulunan YP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın abisi Hür Ağbaba’nın gözaltına alınmasına fena içerledi.

Hür Ağbaba’nın gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından yorumlarken, Ağbaba’ların yardımseverlik, dayanışma kültürü olan bir aile olduğunu vurgulayarak adeta abi-kardeş Ağbabaları “Sevgi pıtırcığı” gibi gösteren Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu şunları yazdı: “Bugün de Hür Ağbaba’yı almışlar gözaltına. Tanıyorum kendisini. Deprem zamanı bütün vekiller şehirlere dağılmıştık, günlerce vatandaşın derdine derman olmaya çalışmıştık. Birkaç milletvekili Malatya’da görev aldık.  Zor ve acı günlerdi. Ağbaba ailesi topyekün gece gündüz çalışıyordu. Bütün Malatya şahittir. Kimin sağlam müstakil evi varsa herkes birbirine sığınmıştı. Biz de Hür abinin evinde de kaldık. Ekmeğini yedik, suyunu içtik. Ağbaba ailesinin babalarından gelen bir yardımseverlik, dayanışma kültürünün olduğuna defalarca şahit olduk.”

MALATYA’NIN KÖY MUHTARLARINI ŞAHİT GÖSTERDİ!

Ağbabaları kurtarma çabasına Malatya’nın köy muhtarlarını da ortak eden Kayışoğlu şöyle devam etti: “Malatya’nın köy muhtarları şahittir ki bir günde sabah çıkıp tam 17 köy dolaşıp ihtiyaçları sorup aynı anda o dönem depoda çalışan Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu’na iletip yarım saat içinde ihtiyaçların köylere ulaştırılmasını sağlayıp akşam Malatya’ya döndüğümüz oldu. Hatta il yöneticimiz, aynı zamanda deprem mağduruydu, günlerce duş alamamış, toz toprak içinde eski arabasıyla bizi dolaştırmış ve o kadar bitkin düşmüştü ki bana; ‘Veli Ağbaba’ya döndüğümüzü söylemeyelim bizi bir yerlere daha gönderir azıcık dinlenelim demişti. Hep acı bir gülümsemeyle hatırlarım. Demem o ki bir koltuk uğruna bu kadar zulüm, bu kadar kin, bu kadar haksızlık çarpar sizi, valla çarpar”

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