Kırşehir merkezli operasyonunda 8 FETÖ’cü yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir'in yanı sıra Aksaray ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.Ç., Ö.F.Ö., K.D., Ş.U., M.Ö., R.L., T.R.E. ve E.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ş.U., M.Ö. ve T.R.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.Ç., Ö.F.Ö., K.D. ve E.G. ise serbest bırakıldı.