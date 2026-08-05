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Gündem CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı: 4 ilde dev operasyon! 13 şüpheli gözaltına alındı
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CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı: 4 ilde dev operasyon! 13 şüpheli gözaltına alındı

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CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı: 4 ilde dev operasyon! 13 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında çember daraldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı!

CHP belediyelerindeki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "2022 Yılı Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesi mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmaksızın yüksek teklifler alınarak ihalenin maliyetinin suni şekilde yükseltildiği ve bu yöntemle kamu zararına sebebiyet verildiği belirlendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma doğrultusunda tespiti yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçlerince harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te belirlenen adreslere 5 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alınırken, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü anlaşılan 1 şüpheliye ise gerekli yasal tebligatın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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