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Gündem Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimlerin başını çeken Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia eden bir şahsın sosyal medyada yayınladığı videodaki ithamlara yanıt verdi.

Parti içi hesaplaşmaların kızıştığı bir dönemde patlak veren iddialara ilişkin Odatv'ye konuşan CHP'li Erol, videodaki şahsın profesyonel bir dolandırıcı olduğunu söyledi.

Şahsın CHP'li belediyeler, erzak kolileri ve özel araç kullanımı üzerindeki iddialarını kesin bir dille yalanlayan Erol, bu şahsın geçmişte adını kullanarak Çiğli Belediyesi'nde bankamatik memurluğu yaptığını ve işine kendisinin son verdirdiğini ifade etti.

CHP'de son günlerde Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefetin öznesi haline gelen Gürsel Erol hakkında eski çalışanı olduğunu öne süren bir kişinin videolu suçlamaları gündeme geldi. Zamanlaması dikkat çeken iddialara Odatv aracılığıyla yanıt veren Erol, “Bu kişi profesyonel sahtekar ve dolandırıcı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia eden bir kişinin kamuoyuna yansıyan suçlamalarına ilişkin Odatv'ye konuştu.

Son günlerde parti içinde Kılıçdaroğlu'na karşı konumlanan Erol, söz konusu kişinin iddialarını kesin bir dille reddederek, "Bu profesyonel bir sahtekar ve dolandırıcı. Bu işi meslek haline getirmiş biri. Hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk, ayrıca ceza ve tazminat davaları açtık" dedi.

Kendisine yöneltilen; ailesine yönelik tehdit iddiaları, belediyeler üzerinden personel maaşlarının karşılandığı, belediyelere ait araçların özel şantiyelerde kullanıldığı, erzak kolileriyle ilgili iddialar ve belediyelerle resmi ilişki bulunduğu yönündeki tüm sorulara ilişkin Erol, iddiaların tamamının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

 

"İDDİALARIN TAMAMININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK"

Erol, savcılığa sundukları dilekçede yalnızca suç duyurusunda bulunmakla kalmadıklarını belirterek, söz konusu kişinin ortaya attığı tüm iddiaların da araştırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

"Biz savcılığa 'iddiaların tamamını araştırın' diye başvurduk. Gerçek dışı olduğunu düşündüğümüz bütün iddiaların soruşturulmasını istedik" ifadelerini kullanan Erol, hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

"ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILMASINI BEN SAĞLADIM"

Söz konusu kişinin geçmişte Çiğli Belediyesinde çalıştığını belirten Erol, "Benim adımı kullanarak işe gitmediğini tespit ettik. İşten çıkarılmasını ben sağladım. Daha sonra belediyeye karşı açtığı davaları kazandı ancak bunun iddialarla ilgisi yok" dedi.

Erol, kişinin geçmişte farklı kişi ve kurumlar hakkında da benzer iddialarda bulunduğunu belirterek, "Bu yöntemleri alışkanlık haline getirmiş biri" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ PARA TALEBİNDE BULUNDU"

Milletvekili Erol, söz konusu kişinin kendilerinden sürekli para talep ettiğini de belirtirken, bu konuda ellerinde ses kayıtları ve yazışmalar bulunduğunu, bunların da savcılığa teslim edildiğini söyledi.

Ayrıca CHP içerisinden bazı kişilerin de bu süreci bilinçli şekilde gündemde tutmaya çalıştığını iddia eden Erol, bu yönde ellerinde çeşitli kayıtların bulunduğunu ifade etti.

"MUHATAP ALMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Erol sözlerini şöyle tamamladı:

"Dava açtık, suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç işliyor. Bunun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Bu kişileri muhatap almayı doğru bulmuyorum.”

SUÇLAMALAR NELER

Söz konusu kişi, kendisinin ve ailesinin uzun süredir tehdit edildiğini; bazı belediyelerin personel ve araçlarının özel ticari işlerde kullanıldığını öne sürdü. Pertek Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan erzak kolilerinin üzerindeki ibarelerin değiştirilerek farklı bir isimle dağıtıldığını da iddia etti. Ayrıca bu durumu resmî makamlara bildirmesinin ardından işten çıkarıldığını savundu. İddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

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