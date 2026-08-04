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Kadın - Aile Çöp diye atıyoruz, oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: Ne yapacağını ilk kez açıkladılar
Kadın - Aile

Çöp diye atıyoruz, oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: Ne yapacağını ilk kez açıkladılar

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Çöp diye atıyoruz, oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: Ne yapacağını ilk kez açıkladılar

Çöp diye attığınız bu sebzenin sapı oysa basurun bir numaralı düşmanıymış. İşte, patlıcan sapının basur üzerindeki inanılmaz etkileri; ile ilgili ilk kez ortaya çıktı: Patlıcan sapı suyu saç bakımına destek olarak saç derisine sürülür. İşte basura dair açıklanan ifadeler...

Turkiyegazetesi'nde yer alan habere göre; Patlıcan, neredeyse her yemeğe yakışan bir sebze. Et yemeklerinde sıklıkla kullanılan patlıcanın sapları birçok hastalığa şifa oluyor. Patlıcan saplarının suyu basur (hemoroid) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp suyu içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında bitkisel bir tedavi sunuyor.

Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, çöpe atmıyor. Basur ameliyatından korkanlar ya da çekinenler patlıcan sapı suyuyla hazırlanan kürü tüketiyor.

PATLICAN SAPLARINI ÇÖPE ATMAMALISINIZ

Birçok kişi patlıcanın yemeğini yaparken kabuklarını çöpe atıyor. Oysa bu yapılan çok büyük bir hata çünkü patlıcan sapı suyunun basuru geçirmede faydalı olduğu öğrenildi.

Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenirken tencerenin kapağını kapatın. Soğuyunca limon suyu ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketmek yeterli. Bu süreçte acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli olarak uygulanan bu kür uygulandığında hemoroidi geçirmek için olumlu etkileri var.

Patlıcan saplarıyla hazırlanan kür, basur derdini kökünden çözüyor. Patlıcan Sapı Suyu: geleneksel kullanımda saç bakımına destek olarak saç derisine sürülür.

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