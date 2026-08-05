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Sağlık Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi
Sağlık

Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi

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Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verileri, Türkiye'de erkeklerde tütün ürünü kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü "Dumansız Türkiye" mücadelesine rağmen, sigaranın toplum üzerindeki etkisi dikkat çekmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Küresel Sağlık Gözlemevi verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 42'si herhangi bir tütün ürünü kullanıyor. Bu oran, yüzde 37 olarak açıklanan dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Araştırmada yalnızca sigara değil; puro, pipo, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri ile dumansız tütün ürünleri de değerlendirmeye alındı. Elektronik sigaralar ise araştırma kapsamına dahil edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır aynı uyarıyı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır sigara ve tütün ürünleriyle mücadeleyi en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olarak görüyor.

2019 yılında vatandaşlara, "Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın." çağrısında bulunan Erdoğan, birçok programında vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan'ın vatandaşlardan teslim aldığı yüzlerce sigara paketinin sergilenmesi de bu mücadelenin sembollerinden biri olmuştu.

"Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz 2025'te düzenlenen tütünle mücadele programında da sigaranın her yıl yaklaşık 100 bin kişinin erken ölümüne neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz."

Erdoğan ayrıca Türkiye genelinde 42 milyondan fazla tütün denetimi yapıldığını, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara 671 sigara bırakma polikliniğinde destek verildiğini açıkladı.

Mücadele sürüyor, toplumsal destek şart

Uzmanlar, sigarayla mücadelede yalnızca denetimlerin yeterli olmayacağını, ailelerin, eğitim kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

DSÖ'nün açıkladığı veriler, Türkiye'de sigarayla mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da özellikle erkeklerde tütün kullanımının istenilen seviyeye henüz gerilemediğini ortaya koyuyor.

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Yorumlar

Ahmet

Millete zehirli gıdalar yediriyorlar marketler lokantalarda neler satılıyo neler bunlar sigaradanda beter Sigara içene zarar ya bu gıdalar çoluk çocuk bir kaç nesil gitti devlet önce buna çözüm bılsun
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