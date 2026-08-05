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Gündem 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Kalaşnikoflu kebapçı saldırısında tetikçilere konumu 'şeytan emlakçı' göndermiş!
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1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Kalaşnikoflu kebapçı saldırısında tetikçilere konumu 'şeytan emlakçı' göndermiş!

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1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Kalaşnikoflu kebapçı saldırısında tetikçilere konumu 'şeytan emlakçı' göndermiş!

Adana'da bir kebapçıda yemek yiyenlere düzenlenen kalaşnikoflu saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırıya özellikle hafif şekilde yaralanan emlakçının tetikçilere konum gönderdiği ortaya çıktı. Şeytan Emlakçı, eşi ve annesi ile tetikçilerin aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kalaşnikoflu saldırı, 30 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 tetikçi motosikletle kebapçının önüne geldi. Şüphelilerden biri kalaşnikofla iş yerinde yemek yiyen husumetlilerine ateş açarken, diğeri de tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Şeyhmus Emre Ç. (23), Halil S. (30), Baran Y. (29) ve seken mermiyle Samet Aksoy (32) yaralandı.

Motosikletle kaçan tetikçiler Muhammet Ç. (23) ile M.R. (17), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN BİLEREK YARALANMIŞ

Yapılan çalışmada, saldırıda hafif yaralanan emlakçı Baran Y.'nin, Halil S. ile arsa satışı için kebapçıda buluştuğu ve Halil S.'nin yerini, Halil S. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olan gruba gönderdiği tespit edildi. Tetikçilerle iletişime geçerek Halil S.'nin kebapçıda olduğunu haber veren Baran Y. de iddiaya göre kendisinden şüphe edilmemesi için düzenlenen silahlı saldırıda bilerek hafif şekilde yaralandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen cinayet dedektifleri, Baran Y. ile birlikte saklanmasına yardım eden eşi Sezin Y. (44), annesi Songül Y. (50) ve Ali A.'yı (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Baran Y.'nin, "Olaylarla alakam yok. Ben de yaralandım, mağdurum" dediği öğrenildi. Tetikçiler Muhammet Ç., M.R. ile konumu attığı belirlenen Baran Y., eşi Sezin Y., annesi Songül Y. ve Ali A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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