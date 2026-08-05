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Gündem Uçak yolculuğunda yeni dönem: Artık o da paralı olacak
Gündem

Uçak yolculuğunda yeni dönem: Artık o da paralı olacak

Yeniakit Publisher
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Uçak yolculuğunda yeni dönem: Artık o da paralı olacak

Uçak yolculuklarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Dev havayolu şirketi Jetstar, üst bagaj rafını kullanacak tüm yolculardan ek ücret alacak. Uygulamanın ilerleyen dönemde Türkiye'deki havayolu şirketlerinde de hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Uçak yolculuklarında yeni dönem başlıyor. Avustralya merkezli havayolu devi Jetstar, uçak içi kabin bagajları için ezber bozan bir uygulama için kolları sıvadı. Dev şirket, Şubat 2027 itibarıyla baş üstü bagaj dolaplarını kullanan tüm yolculardan artık ek ücret alacak. Uygulamanın ilerleyen dönemde Türkiye'deki havayolu şirketlerinde de hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise merak konusu oldu.

ARTIK PARALI OLACAK

New York Post'un haberine göre yolcular, boyut standartlarına uyan sırt çantası, el çantası veya dizüstü bilgisayar çantası gibi kişisel eşyalarını öndeki koltuğun altına ücretsiz koymaya devam edebilecek. Ancak tekerlekli veya büyük boy kabin valizlerini baş üstü dolaplarına yerleştirmek isteyenler ek olarak ücret ödemek zorunda kalacak.

ÜST DOLAP ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Üst dolap kullanım ücreti uçulacak rotaya göre değişiklik gösterecek ve tek yön için en az 25 Avustralya Doları (yaklaşık 839 TL) olacak. Ücret ödeyerek üst dolabı kullanan yolcuların bagaj limiti 10 kilograma çıkarılacak ve bu çantalar uçağa biniş kapısında tekrar tartılmayacak. Ayrıca koltuk altına konulan küçük çantalar için daha önce uygulanan 7 kilogramlık sınır ise tamamen kaldırılacak.

UÇAK RÖTARLARI TARİH OLACAK

Yeni alınan kararın bagaj karmaşasını sonlandıracağını belirten Jetstar CEO'su Stephanie Tully,  "Müşterilere koltuk altı çantası ve isteğe bağlı olarak öncelikli el bagajı seçeneği sunarak, üst bagaj bölmesi alanını daha verimli kullanabilir, uçağa binişi kolaylaştırabilir ve daha fazla uçuşun zamanında kalkmasına yardımcı olabiliriz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’DE EK ÜCRET ALINACAK MI?

ABD ve Avrupa'daki bütçe dostu havayollarının benzer politikaları uzun süredir uyguladığını belirten uzmanlar, Avustralya pazarındaki bu ilk adımın yolcularda tepki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak düşük maliyetli havayolu şirketlerinin ek ücretli hizmetleri yaygınlaştırması, ilerleyen dönemde benzer uygulamaların farklı ülkelerde de gündeme gelebileceği değerlendirmelerine yol açıyor.

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