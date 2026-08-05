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Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

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IHA Giriş Tarihi:

Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

#1
Foto - Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nde 1995 yılında başlatılan uygulama kapsamında günün 24 saati kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor. Beydağı eteklerinden çıkan doğal kaynak suyu ise herhangi bir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şehir şebekesine veriliyor.

#2
Foto - Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nin yalnızca kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olmadığını, aynı zamanda manevi yönüyle de önemli bir değer taşıdığını söyledi. Tesisin yıllardır Malatyalılara sağlıklı ve güvenilir içme suyu ulaştırdığını belirten Er, "Beydağı'nın eteklerinden doğal olarak çıkan kaynak suyu hiçbir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şebekeye veriliyor. Suyun kendi cazibesiyle şehre ulaşması hem doğal yapısının korunmasını sağlıyor hem de enerji verimliliği açısından önemli avantaj sunuyor" dedi.

#3
Foto - Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

Vatandaşların musluklarından akan suyun güvenle tüketilebilmesi için tesisin 7 gün 24 saat esasına göre teknik ekipler tarafından anlık olarak takip edildiğini kaydeden Er, düzenli bakım, temizlik ve su kalite analizlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini belirterek, "İçme suyumuz kaynağından vatandaşımızın musluğuna ulaşıncaya kadar sürekli denetim altında tutuluyor" ifadelerini kullandı. Tesiste 1995 yılından bu yana aralıksız Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığını vurgulayan Er, "Bu uygulamayla tesisimizin manevi atmosferini güçlendiriyoruz. Gündüzbey Kaptaj Tesisi doğal zenginliğinin yanı sıra manevi yönüyle de şehrimizin kıymetli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor" dedi.

#4
Foto - Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

6 Şubat depremlerinde kaptaj suyunda yaşanan bulanıklığın alternatif su kaynaklarının önemini ortaya koyduğunu ifade eden Er, şunları söyledi: "Depremler bize su güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle mevcut kaynaklarımızı korurken alternatif kaynakları da şehrimize kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz."

#5
Foto - Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

“Kaptaj saniyede 2 bin ile 3 bin 500 litre arasında debiye sahip. Geçen yıl debi 2 bin litre seviyelerine kadar düşmüştü. Uluslararası finansman desteğiyle yaklaşık 70 milyon avroluk alternatif içme suyu projemizi başlattık. Proje çalışmalarında sona yaklaştık. İnşallah iki yıl içerisinde Fırat Havzası'ndan getirilecek suyu Beydağı İnderesi'nde kurulacak arıtma tesisiyle mevcut sistemimize senkronize bir şekilde çalıştıracağız. Rabbim bu bereketli su kaynağımızı daim eylesin. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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