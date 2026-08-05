Malatya'da musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an okunuyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nin yalnızca kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olmadığını, aynı zamanda manevi yönüyle de önemli bir değer taşıdığını söyledi. Tesisin yıllardır Malatyalılara sağlıklı ve güvenilir içme suyu ulaştırdığını belirten Er, "Beydağı'nın eteklerinden doğal olarak çıkan kaynak suyu hiçbir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şebekeye veriliyor. Suyun kendi cazibesiyle şehre ulaşması hem doğal yapısının korunmasını sağlıyor hem de enerji verimliliği açısından önemli avantaj sunuyor" dedi.