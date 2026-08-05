Üsküdar Belediyesinde kazanan belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi bugün saat 08.00’de toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de takip ettiği seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

SEÇİMİN 1. TURUNDA CHP ÖNDEYDİ

Seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken, bir oy pusulasında ise aday isminin arka yüzde olması dolayısı ile Cumhur İttifakı grubu meclise itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede, "Oy pusulasının arka yüzüne aday ismi yazılmış olması, oy pusulasını hatalı ve geçersiz kılacak bir oy şeklidir. Bu nedenle aday ismi arka yüze yazılan oy pusulasının geçersiz sayılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı. Oy geçersiz sayıldı.

2. TURDA DA SONUÇ AYNI ÇIKTI

Adaylardan birinin seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'si oranında oy alması gerektiği için seçim 2'nci tura kaldı.

2'nci turda da CHP'nin adayı Çetinkaya yeniden 26 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin yeniden 16 oy aldı. Bu defa 2 oy pusulası geçersiz sayıldı. İkinci turun ardından salt çoğunluğa bakılmasına karar verilen seçim 3'üncü turla devam etti.

CHP'NİN OYU 3. TURDA DÜŞTÜ

3'üncü kez oy veren Üsküdar Belediyesi Meclisi üyeleri bu defa ilk 2 turdan farklı olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı. Bu defa harf hatalarının da sebepleri arasında yer aldığı gerekçelerden dolayı 5 oy geçersiz sayıldı.

2 CHP'li meclis üyesi son turda AK Parti adayına oy verdi.

Gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Üçüncü turun ardından CHP içinde geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. CHP sonuca itiraz etti.

Üsküdar'daki belediye başkanvekili seçimlerinde dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verildi.

CHP Meclis üyelerinden AK Parti adayına oy çıkmasının ardından CHP'de kaos çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, CHP Grup odasında toplantı yapan meclis üyeleri arasında bağrışmalar duyuldu.

Meclis üyelerinin iradesine ipotek koymaya çalışıldığı koridorda duyuldu.

'BAŞKA YERE OY ATAN OLURSA...'

CHP’li meclis üyelerine yine CHP’li ve Yeni Partili parti yöneticileri tarafından “namussuzluk yaptınız” dediği duyuldu. Ayrıca CHP’nin grup odasından, “Aranızdan başka yere oy atan olursa hesabı size sorarlar. Bize de sorarlar.” dendiği duyuldu.

Seçim 4. turun oylaması ile devam etti.

4. TURDA CHP KAZANDI

Seçimin 4. turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yeni başkanvekili oldu.