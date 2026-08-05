Özgür Özel'den skandal sözler! Gözaltına alınan Çiçek'e böyle övgüler dizmişti: "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İlkay Çiçek hakkında daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı.

"İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"

Özgür Özel'in bir programda İlkay Çiçek'i överek,

"İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir."

ifadelerini kullandığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Söz konusu açıklama, İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmada dikkat çeken iddialar

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmalarda belediyedeki bazı işlemler karşılığında rüşvet alındığına ilişkin ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, iddiaların tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Belediye uzun süredir tartışmaların odağındaydı

Menderes Belediyesi son dönemde yaşanan çeşitli gelişmelerle de gündeme gelmişti.

CHP'li Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in bir meclis üyesini darp ettiği iddialarına rağmen belediye başkan yardımcılığı görevine getirilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

2024 yılında belediyenin İmar Müdürü Sarper Dikmen silahlı saldırıya uğramış, aynı dönemde 11 CHP'li meclis üyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in görevden alınması talebiyle istifa resti çekmişti.

Haziran 2025'te ise iş insanı Yakup Toprak, ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 250 bin dolar ve 400 bin euro rüşvet istendiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Gözler soruşturmanın sonucunda

İlkay Çiçek ve diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak bulguların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.