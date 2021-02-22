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Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı için ilan yayımladı. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanda başvuruların nereden, nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. İş aramakta olan birçok vatandaş, söz konusu alımlara dair birçok soruyu da gündeme getirdi. Peki, Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:49:00 -
Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir ilan duyurdu.

Söz konusu ilan İŞKUR tarafından yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı kurumuna sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

İlanın yayımlanmasından sonra iş arayışında olan vatandaşlar, işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapıldığını ve alımların ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. Peki, Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuru işlemleri 22 Şubat 2021 tarihinde yani bugün alınmaya başladı. Söz konusu başvuru işlemleri için son gün 26 Şubat 2021 tarihi olarak belirlendi.

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular için adaylardan KPSS şartı aranmayacak.

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı için başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Noter kurasına katılacaklar kişilerin isim listesi yine internet adresi üzerinden duyurulacak.

Noter kura çekilişi ile ilgili noterlik tarafından belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında yapılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday girişi kabul edilmeyecek.

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