Türkiye üçüncüsü olan hafız Bilal Doğan'a ödül verildi
İSLAM

Türkiye üçüncüsü olan hafız Bilal Doğan'a ödül verildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye üçüncüsü olan hafız Bilal Doğan'a ödül verildi

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye üçüncüsü olan Hafız Bilal Doğan'a ödül verdi. Sönmezoğlu, emeği geçen hocası Mahmut Dursun ve diğer hocaları tebrik ederek Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin ve yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye üçüncüsü olan Hafız Bilal Doğan, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette İzmit İlçe Müftülüğü Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Dernek Başkanı Kadir Çelikiz ve Hafız Bilal Doğan’ın hocası Mahmut Dursun da hazır bulundu.

Başarısından dolayı Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kabul edilen Hafız Bilal Doğan’a Müftü Sönmezoğlu, altın hediye ederek kendisini ödüllendirdi.

Müftü Sönmezoğlu, Hafız Bilal Doğan ve İzmit İlçe Müftülüğü Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Dernek Başkanı Kadir Çelikiz başta olmak üzere emeği geçen hocası Mahmut Dursun ve diğer hocaları tebrik ederek Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin ve yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Diyanet Haber

