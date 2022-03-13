Türkiye tecrübesini paylaşıyor! Ukrayna’nın komşularına göçmenlik dersi veriyoruz

Malkoç, Türkiye’nin etrafında son 30 yılda birçok savaş yaşandığına belirterek, şunları dile getirdi: “Türk milleti olarak insan onuruna, haysiyetine, insana değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara gözümüzü, gönlümüzü açmışız. Ukrayna’da Kızılay ve benzeri kuruluşlarımız gereken yardım ve desteği yapıyor. Bu anlamda oraya da yardım yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ukrayna ombudsmanıyla temas halindeyiz. Şu anda Ukrayna’dan kaçan, göç eden ve mülteci, göçmen durumuna düşen insanlara nasıl destek olabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve diğer çevredeki ülkelerin ombudsmanlarına mektup yazdım. Türkiye’nin göçmenler konusunda on yıllık tecrübesi var. KDK’nın bu konuda çok sayıda raporu var. ‘Mutlaka Türkiye’nin tecrübesinden faydalanın’ dedik. Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış görüşmeleri çabasını dünyanın desteklemesi gerekiyor.”