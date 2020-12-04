Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçilerin sorunlarını dinledi

ANKARA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini geçirmiş ortaklarıyla ilgili kurumsal ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda vade tarihi 31 Aralık 2019 olan yatırım kredilerine, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 3 yıl taksit imkanı getirdik." ifadelerini kullandı.

Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Birliği'nde çiftçilerle bir araya gelerek, onların görüş ve önerilerini dinlediğini belirtti.

Kurumun faaliyet ve çalışmalarında önceliğin çiftçilerin memnuniyeti olduğunu vurgulayan Poyraz, Tarım Kredi'nin, 150 yılı aşan köklü geçmişi ve ülke genelinde teşkilatlanmış bin 621 kooperatifiyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu kaydetti.

Güven ve itibar müessesesi olan Tarım Kredi'nin, misyonu gereği ülke tarımı ve çiftçi için çalıştığına işaret eden Poyraz, şu görüşlerini paylaştı:

"Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, mazot, zirai mücadele ilaçları, karma hayvan yemi ve tarımsal araç gereçleri en uygun koşullarda temin ediyoruz. Çiftçilerimize tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor, uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz."

- "Tarım Kredi olarak her durumda ortaklarımızın yanındayız"

Piyasada yaşanan dalgalanmalardan çiftçilerin etkilenmemeleri adına gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını aktaran Poyraz, 2019'da tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattıklarını, mevcut durumda akaryakıt haricindeki bütün tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini belirtti.

Poyraz, Tarım Kredi olarak her durumda ortaklarının yanında olduklarını ve gerekli kolaylıkları sağladıklarını vurgulayarak, "2019 yılında kabul edilen 7166 sayılı yapılandırma kanunu ile yapılandırmaya esas tutarın ilk taksitinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar yatırılarak, kanunca belirlenmiş olan borçların faizlerinin önemli bir kısmı silinmiş, üreticinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş ve borçlarına 5 yıl taksitlendirme imkanı getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

2019'da yayımlanan 7166 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma işlemi başvuruya tabi olduğundan, tüm ortaklara kanundan haberdar olmaları ve faydalanabilmeleri için SMS, yüz yüze toplantı ve telefonla bilgilendirilmeler yaptıklarına değinen Poyraz, kanun kapsamında müracaat eden tüm ortakların işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

- "Ödeme kolaylığı sağlıyoruz"

Öte yandan, kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini geçirmiş olan ortaklarla ilgili kurumsal ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda vade tarihi 31 Aralık 2019 olan yatırım kredilerinde yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 3 yıl taksit imkanı getirdik. Aynı zamanda icrada bulunan tüm ortaklar, icra taahhüdü ile borçlarının durumuna göre asgari yüzde 25’ini ödemek kaydıyla, kalan borç tutarını bir yıl içinde ödeme imkanına sahip bulunuyor. Hali hazırda bu ortaklar müracaatları halinde, kapsamdaki borçları için mezkur ödeme kolaylığından yararlanma imkanına sahipler. Mevcut durumda Tarım Kredi Kooperatif ortaklarından sadece yüzde 1,4’ü icra takibinde."

- "Kullandırılan kaynak ortaklarımız olan çiftçilerimize ait"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin sermayesinin tamamının 806 bin çiftçi tarafından ödenen ortaklık paylarından oluştuğunu, Tarım Kredi'nin sahibinin ise çiftçiler olduğunu vurgulayan Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim görevimiz ortaklarımızın oluşturduğu kaynağı yine çiftçilerimize kullandırmaktır. Ortaklarımızın üzerinde olan kooperatif alacaklarının tahsili, kooperatif ortağı olan ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapan bütün ortaklarımızın, haklarını savunma ve diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmenin gereğidir. Çünkü kullandırılan kaynak ortaklarımız olan çiftçilerimize aittir. Biz tüm ortaklarımızın hakkını korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz."