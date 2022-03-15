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Dünya Türkiye talep etti Rusya yerine getirdi
Dünya

Türkiye talep etti Rusya yerine getirdi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mariuopol'deki Türklerin tahliye edilmesi için Rusya'nın Türkiye'nin talebi doğrultusunda yollardaki mayınları temizlediğini belritti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:05:00 -
Türkiye talep etti Rusya yerine getirdi

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının en kısa sürede tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordinasyon sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini belirtti.

İnsani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre Türk vatandaşlarının en kısa sürede Mariupol'den tahliyelerinin beklendiği bildirildi.

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