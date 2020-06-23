  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:08:03 -
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı