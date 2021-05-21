Türkiye Sigorta katılımcı adedini arttıracak, fon miktarını yukarı taşıyacak! Ekonomiyi 'BES'leyecek

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ilk 3 ayda başarılı grafik ortaya koydu. İki şirket de kârına kâr kattı.

Teveccüh var

Türkiye Sigorta, ilk 3 ayda 3 milyar lirayı, Türkiye Hayat Emeklilik ise 900 milyon lirayı aşan prim üretimiyle öne çıktı. Üretimin belirgin artışında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) gördüğü teveccüh önemli rol oynadı.

Büyümeye devam ediyor

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Benli, pandemi döneminde iyi bir imtihan verdiklerini kaydetti. Benli, yeni ürünleri ve dijital kanallarda yürüttükleri başarılı çalışmalarıyla büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Paydaşlarımıza müteşekkiriz

Benli, “Prim üretimimizi arttırmamıza, gelirimize gelir eklememize imkân tanıyan arkadaşlarımıza, acentelerimize ve diğer paydaşlarımıza müteşekkiriz. İlerisi için de umutluyuz. İki şirketimizin daha da kuvvetleneceği kanaatindeyiz” dedi. Türkiye Sigorta’nın ilk 3 ayda 3.3 milyar lira prim ürettiğine işaret eden Benli, şu açıklamalarda bulundu: “Genel zararlar, yangın, doğal afet ve sağlık sigortaları branşlarında şirketimizin üretim verileri bizi mutlu ediyor. Genel zararlar branşında 1 milyar 481 milyon lirayı geçen bir üretim ve yüzde 41’e yakın pazar payımızla sektörün açık ara lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında 2020’nin ilk 3 ayına göre yüzde 26 büyümeyle 503 milyon lira prim ürettik ve yüzde 15.8 pazar payı alıp liderliğimizi devam ettirdik. Pandemi döneminde yoğun ilgi görmeye başlayan sağlık sigortaları branşında da yüzde 42 büyüme ve 175.5 milyon lira prim üretimiyle istikrarlı şekilde pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz.”

37 milyar liralık büyüklük

Benli, Türkiye Hayat Emeklilik’in ise ilk 3 ayda BES 3.0’da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29.9 milyar lirayla ön planda olduğunu hatırlattı. Şirketin Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar liraya varan fon büyüklüğüyle dikkat çektiğini anımsattı. Benli, “BES ve OKS’de toplam 4 milyon 250 bine yakın katılımcı ve 37 milyar lirayı bulan bir fon büyüklüğümüz var. Bu rakamların çocukların ve gençlerin BES’e katılmalarıyla büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu rakamların BES’le hayat, eğitim sigortasının bir teminat paketi şeklinde sunulmasıyla artacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta’yı global bir oyuncu haline getirmeyi amaçladıklarını da anlatan Benli, “Gelinen aşamada finans sektörü içinde sigortanın payı yüzde 6’larda. Biz bu payı yukarı çekeceğiz, yüzde 20’lere taşıyacağız” diye konuştu. Benli, “Türkiye Sigorta olarak ülkemize ve ekonomimize en yüksek katkıyı üretmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin sigorta sektörüne güç kattığına inanıyoruz. Gayemiz üretim ile kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan bir şirket konumuna ulaşmak” şeklinde konuştu.

Gücümüzü adımızdan alıyoruz

Müşteri, kanal ve çalışan deneyiminden yararlandıklarının altını çizen Benli, “Yenilikçi ürünlerde ise yönlendirici görevi görüyoruz. Yeni dönemde tüm paydaşlarımızın hem sigortacılık hem emeklilik sektörünü dünyada hak ettiği konuma getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılı olacağımıza inancımız tam çünkü gücümüzü adımızdan alıyoruz” diye ekledi.