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Ekonomi Türkiye Sigorta ile sektörde yeni bir dönem başlıyor
Ekonomi

Türkiye Sigorta ile sektörde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta bünyesinde olası tüm süreçleri ve fonksiyonları yapay zekâ algoritmaları tarafından yönlendirilen, dijital yetkinliği yüksek bir yapı kurguladıklarını ifade etti. Benli, “Türkiye Sigorta olarak ülkemize ve ekonomimize en yüksek katkıyı üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:53:00 -
Türkiye Sigorta ile sektörde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye Sigorta, 2 bin 600 çalışanı, 5 bin 250 çözüm ortağı, 15 milyon müşterisi, çevik iş yapış biçimi ve ileri teknoloji altyapısıyla Türkiye’de sigortacılığa yeni bir soluk getirecek ve küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın sigorta ve emeklilik iştiraklerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Gücünü adından alan bu yapı, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik isimleriyle hizmet verecek.

Olası tüm süreçleri yapay zeka yönlendirecek

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, müşteri, kanal ve çalışan deneyimini önceleyen bir anlayışın, söz konusu hedeflere ulaşmada temel anahtar olduğunun altını çizerek, Türkiye Sigorta bünyesinde, olası tüm süreçleri ve fonksiyonları yapay zekâ algoritmaları tarafından yönlendirilen, dijital yetkinliği yüksek bir yapı kurguladıklarını ifade etti. Benli, “Sigortacılığın temel ürünlerinde sektör liderliğini; finansal sigortalar, bakım sigortaları, dövizli BES gibi stratejik ürünlerde öncü rolü üstlenmeyi; modüler, ihtiyacın kadar kullan, telematik ve müşterinin tüm ihtiyaçlarının tek bir şemsiye poliçede kapsam altına alındığı yenilikçi ürünlerde ise sektörde yönlendirici rolü üstlenmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Sigorta olarak, tüm paydaşların katkılarıyla sigorta ve emeklilik sektörünün potansiyelini harekete geçirerek Türk sigortacılık ve emeklilik sektörünü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Benli, “Tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inancımız tam, çünkü Türkiye Sigorta olarak gücümüzü, adımızdan alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Öncü olanlara teşekkürler

Benli, “Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi yolunda sigortacılığın stratejik önemi ve toplumsal faydasını görerek bu projeye imkân sağlayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Varlık Fonu’nun değerli yöneticileri ve çalışanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sektörün büyümesine ivme kazandıracak”

Birbirinin ikamesi olan değil, birbirini tamamlayan müşteri potansiyeli, kanal-ürün dağılımı ve farklı alanlarda uzmanlıklara sahip kamu sermayeli altı köklü kurumun birleşmesi sayesinde çok güçlü sinerji alanları doğduğunu vurgulayan Benli, şöyle devam etti: “Türkiye Sigorta olarak bu sinerji alanlarından ülkemize ve ekonomimize en yüksek katkıyı üretmeyi amaçlıyoruz. Şirketimizin kuruluşunun, sektörün topyekûn büyümesine ve gelişimine ivme kazandıracağına inanıyorum. Hedefimiz üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan bir şirket konumuna ulaşmak.”

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