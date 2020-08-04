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Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:16:33 -
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliği'ne Özgür Obalı atandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2015'ten bu yana TSB'nin Genel Sekreterlik görevini yürüten Mehmet Akif Eroğlu, görevini bugün itibarıyla Özgür Obalı'ya devretti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Özgür Obalı, University of Birmingham'da uluslararası bankacılık ve finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. Obalı, İş Bankası ve Türkiye Finans AŞ gibi kurumlarda müfettişlikten teftiş kurulu başkanlığına çeşitli görevlerde bulundu.

2012-2016 yılları arasında Vakıf Emeklilik'te İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Satış Sonrası Hizmetler, Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Obalı, Şubat 2016-Temmuz 2020'de Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Özgür Obalı, evli ve iki çocuk babası.


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