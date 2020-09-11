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Ekonomi Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknoloji geliştiriyor
Ekonomi

Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknoloji geliştiriyor

Türk savunma sanayisinde alanlarına liderlik eden ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN, kendi işini kendisi halledebilen (otonom) insansız sistemlere ve bunların sürü halinde kullanımına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:04:00 -
Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknoloji geliştiriyor

Bu çabalarda Türk savunma sanayisine liderlik eden ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), ROKETSAN ve HAVELSAN’ın yürüttüğü faaliyetler önemli bir yer tutuyor.

HAVELSAN’dan 'Dijital birlikler’

HAVELSAN tarafından düzenlenen Otonom Destekli Çok Katmanlı Harp konulu “Teknoloji Sohbetleri” etkinliğinde HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, geliştirdiği özgün sistem, çözüm ve yazılımlarla ilk etapta hava ve kara, sonrasında su üstü ve su altı platformlara yönelik olarak birbiriyle konuşabilen ortak görev icra edebilen sistemleri geliştirmek için çalışıyor. “Dijital birlikler” kavramını gündemine alan HAVELSAN, dijital asker olarak nitelenen insansız sistemlerden “dijital birlikler” oluşturma doğrultusunda çaba gösteriyor. ASELSAN da insansız ve otonom sistemlere yönelik uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. İnsansız sistemler faaliyet alanında uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verip uygulama yeteneğine sahip araçların geliştirilmesi ve üretilmesine çalışan ASELSAN, aynı platform üzerine farklı faydalı yükler entegre ederek geliştirdiği bir dizi çözümle halen güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

İnsan beynindeki sinyaller...

Türk Silahlı Kuvvetlerine akıllı mühimmat ve füze sistemleri kazandıran ROKETSAN da bu faaliyet alanı dolayısıyla kurulduğu günden bu yana otonom sistemlere yönelik çalışmalar yapıyor. ROKETSAN’ın gündeminde insan beynindeki sinyallerle otonom sistemin kontrolünün gerçekleştirilmesi, bu sinyallerle eğitildikten sonra eylemlerin aynısının yapılmasını sağlayan teknolojiler bulunuyor. Yapay zeka tabanlı insansız sistem çözümlerini, ürettiği ve geliştirdiği hava araçlarına entegre eden TUSAŞ, helikopter, uçak ve İHA’lar için farklı otonom sistemler üzerinde çalışıyor. Hem bu araçların üretiminde hem de görev sırasında topladıkları verilerin değerlendirilmesine kullanılan çeşitli yapay zeka sistemleri geliştiriliyor.

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