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Ekonomi Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak! Projede sona gelindi
Ekonomi

Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak! Projede sona gelindi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 19:12:00 -
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak! Projede sona gelindi

Jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye, birçok ülkenin geçiş merkezi konumunda bulunuyor. İyidere Lojistik Merkezi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak.

Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaştı. Kritik öneme sahip merkez taşımacılık ve transfer işlemlerine büyük bir rol oynayacak.

Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaşıldı.

Uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olacak olan İyidere Lojistik Merkezi, Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak. Lojistik Merkezin hayata geçmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olması da hedefleniyor. 20 milyon ton dolgu ile yapılması planlanan Lojistik Merkezi dolgusunda 12 milyon ton dolgu ile yüzde 72'lik bir tamamlanma sağlandı.

100 Bin araç kapasiteli rıhtım
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2 bin 700 metre ana mendireğe sahip olacak olan lojistik merkezin tali mendireği ise 470 metre olacak şekilde planlandı. 15 metre su derinliği ile bin 210 metre rıhtım uzunluğunun yanı sıra 12 metre su derinlikli birde 270 metrelik Ro-Ro- rıhtımı olacak. Rıhtım 100 bin araç kapasiteli olacak. 20 milyon taş dolgu ile yapılacak olan İyidere Lojistik Limanı'nda toplamda 13 bin ton betonarme çeliği, 630 bin metre küp beton ile 18 bin 900 ton çelik kazık kullanılacak. İyidere Lojistik Limanı hizmete girdiğinde ise 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasitesine sahip devasa bir yatırım olacak.

Kaynak: İHA

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