0553 313 94 23

Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya’da yapılacak

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya’da yapılacak

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, 26 Temmuz’da Antalya’da gerçekleştirilecek.


KEK Toplantısı’nda Türk ve Rus heyetlerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak başkanlık edecek. Toplantı çerçevesinde iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticari ilişkileri dengeli bir şekilde daha da geliştirmek adına çeşitli işbirliği olanakları değerlendirilecek. Bu kapsamda tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, turizm gibi alanlar


detaylı olarak ele alınacak. Bankacılık ve finans alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal paraların kullanılmasının yaygınlaştırılması, gümrük alanında yeni işbirliği olanakları, uzay, haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında ileri adımlar atılması ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hususları da değerlendirilecek.


Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile ikili ticareti 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13 artarak 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2018 yılında Rusya’ya ihracat 3,4 milyar dolar, ithalat ise 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 ayında ise ihracat 1 milyar 740 milyon dolar, ithalat 10 milyar 548 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.


Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkileri de önem arz ediyor. Türkiye’nin Rusya’da, Rusya’nın da Türkiye’de yaklaşık 10’ar milyar dolar yatırımı bulunurken, Türk müteahhitlik sektörü ise bugüne kadar Rusya’da 75,7 milyar dolarlık bin 972 proje üstlendi. Bu bakımdan Rusya, Türk müteahhitlik sektörü için ilk sırada yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komiserlik apoletini Başkan Orkan taktı
    1. Komiserlik apoletini Başkan Orkan taktı
    2. Gazeteci Erol Göka mütreflere..
    3. Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile..
    4. Berberlik zanaatı, maket yapmak sanatı
    5. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    6. Dengesini kaybedip köprüden düştü,..
    7. Korkunç olay! İneği kurtardı, kendi öldü
    8. Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık..
    9. Hasta kedi tedavi edildi
    10. Kütahya’da geçen yıl 6 bin 508 ton..
    11. Sodexo'dan Kurban Bayramı'nda Gift..
    12. Adana’nın mega projeleri için..
    13. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy,..
    14. Boris Johnson kabinede kardeşine de..
    15. Yeni Malatyaspor’da kayısılı forma..
    16. Sel bölgesinde her gün bin 500 kişiye..
    17. İsmail Kartal: “Yönetimimiz ile..
    18. Otokoç Otomotiv'e "Avrupa’nın En İyi..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı