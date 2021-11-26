Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda play-off turu oynayacak. Merakla beklenen kura çekimi FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşti. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu?
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
1.torba
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
2.Torba
Türkiye
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Avusturya
Çekya
A
İskoçya-Ukrayna
Galler-Avusturya
B
Rusya-Polonya
İsveç-Çekya
C
İtalya-Kuzey Makedonya
Portekiz-Türkiye
Play-off maçları ne zaman?
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.