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Spor Türkiye Portekiz'i elerse kimle karşılaşacak?
Spor

Türkiye Portekiz'i elerse kimle karşılaşacak?

Türkiye Portekiz'i eler mi? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile eşleşti. Peki, Türkiye Portekiz'i elerse kimle karşılaşacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 20:06:00 -
Türkiye Portekiz'i elerse kimle karşılaşacak?

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda rakibi belli oldu. A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için Portekiz ile karşılaşacak. Peki, milli takım ne zaman Portekiz ile karşılaşacak?

Türkiye Portekiz'i elerse kimle karşılaşacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Türkiye, Portekiz engelini aşması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

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