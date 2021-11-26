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Spor Türkiye Portekiz'i eler mi? Türkiye Portekiz'i yenebilir mi?
Spor

Türkiye Portekiz'i eler mi? Türkiye Portekiz'i yenebilir mi?

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? A Milli Takım, Dünya Kupası Play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Türkiye tek maç elemi usulüne göre oynanacak turu geçerse play-off finalinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak. Peki, Türkiye tur atlar mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:17:00 -
Türkiye Portekiz'i eler mi? Türkiye Portekiz'i yenebilir mi?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Dünyanın önde gelen pek çok futbol yıldızını kadrosunda bulunduran Portekiz’e karşı ay*yıldızlı temsilcimizin şansı ise araştırılmaya başladı.

Türkiye Portekiz'i eler mi? Türkiye Portekiz'i yenebilir mi?

Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz" dedi.

 

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