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Spor Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
Spor

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

Milli maç ne zaman Türkiye-Portekiz maçı hangi gün? A Milli Futbol Takımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak. Futbolseverler play-off maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 20:26:00 -
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

2022 Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünya Kupası yolunda Türkiye ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman?

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

 

Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

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