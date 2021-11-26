Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
Milli maç ne zaman Türkiye-Portekiz maçı hangi gün? A Milli Futbol Takımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak. Futbolseverler play-off maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünya Kupası yolunda Türkiye ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman?
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.
A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
A Yolu
Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna
B Yolu
Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya
C Yolu
Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye
Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya