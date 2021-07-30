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Gündem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin'de petrol arayacak
Gündem

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin'de petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin sınırları içinde petrol arayacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:22:00 -
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin'de petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4 adet 4. grup maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illerinde 4. grup demir maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla, Konya, Muğla, Gaziantep, Antalya, Karaman ve Isparta'da ise 4. grup alüminyum maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

Ayrıca Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Yozgat ve Bingöl'de 4. grup demir maden sahası ve Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Erzurum ve Artvin'de 4. grup kurşun, çinko, bakır ve molibden maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 30 Temmuz'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin sınırları içinde kalan 3 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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