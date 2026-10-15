Küçücük delikten İsrailli keskin nişancıyı avlayan mücahidin kimliği belli oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, 2021'de Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, beton güvenlik duvarındaki bir delikten ateş ederek İsrailli bir keskin nişancıyı öldüren mensubunun Muhammed Mahir Ebu Casir olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, Ebu Casir'in kimliğini duyururken, onun Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katılımına ilişkin görüntüleri de yayınladı.

Kuzey Gazze Tugayı bünyesindeki Süheyl Ziyade Taburu mensubu olduğu belirtilen Ebu Casir, görüntülerde İsrail askeri araçlarına yönelik misilleme hazırlıkları yaparken görülüyor.

VASİYETİNE DE YER VERİLDİ

Yayınlanan görüntülerde, Ebu Casir'in 2024'ün sonlarında şehit olmadan evvel kaydettiği vasiyetine de yer verildi.

Ebu Casir, vasiyetinde Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için mücadelenin sürdürülmesi çağrısında bulunuyor.

Ebu Casir, videoda 21 Ağustos 2021'deki saldırısına da değinerek İsrailli keskin nişancı Baril Hadarya Şmueli'yi vurduğunu söylüyor.

Şmueli'yi “çocukları ve masum insanları hedef alan bir keskin nişancı” olarak nitelendiren Ebu Casir, saldırıyı Filistinlilerin hayatını kaybetmesine misilleme olarak gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

İSRAİLLİ TERÖRİSTİ VURDUĞU OLAY

Olay, Gazze'de 21 Ağustos 2021'de, kapalı durumdaki Karni Sınır Kapısı yakınında düzenlenen kitlesel gösteri sırasında yaşanmıştı.

Gösteriler sırasında onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırındaki beton güvenlik duvarına ulaştı ve İsrail keskin nişancılarının mevzi olarak kullandığı bir deliklere yaklaştı.

Haberde aktarılan bilgilere göre Ebu Casir, duvardaki bir deliğe yaklaşarak tabancasıyla üç el ateş etti. Mermilerden biri İsrailli keskin nişancının başına isabet etti. Ağır yaralanan Şmueli, birkaç gün sonra öldü.

Ölen İsrailli keskin nişancı Baril Hadarya Şmueli, olay sırasında 22 yaşındaydı ve İsrail Sınır Polisi bünyesindeki gizli operasyon biriminde görev yapıyordu.

Olayın ardından İsrail ordusu, ilk soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Soruşturmada güvenlik zaafının, ateş açma kurallarından ziyade askerlerin konuşlandırılma biçimi ve mevzilenmesiyle bağlantılı olduğu savunuldu.

Kaynak: Mepa News