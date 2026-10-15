Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferinin ardından, Mısırlı futbolcunun moda tasarımcısı ablası Rabab Salah’ın markasına Türkiye’den ilgi arttı.

Kahire’de yaşayan Rabab Salah’ın kendi adını taşıyan RS - RABAB SALAH markasına yönelik Türk müşterilerin siparişlerinde belirgin artış yaşandığı aktarıldı. Trabzonlu girişimcilerin de Salah’a kentte mağaza açması veya ortaklık kurması için teklifler sunduğu öne sürüldü.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Rabab Salah, kendi adını taşıyan giyim markasıyla moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Muhammed Salah’ın bordo-mavili formayı giymesinin ardından Trabzonspor taraftarlarının ilgisinin aileye de yöneldiği, markanın internet sitesine Türkiye’den gelen siparişlerin kısa sürede arttığı belirtildi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Rabab Salah’ın, Türkiye’den gelen taleplere yetişmekte zorlandığı ifade edildi. Rabab Salah’a Trabzon’daki girişimcilerden peş peşe mağaza ve ortaklık teklifleri geldiği, Mısırlı tasarımcının da bu tekliflerden memnun olduğu ve seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.