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Gündem Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı
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Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı

Diyarbakır semalarında peş peşe havalanan Türk savaş uçaklarının görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçakların Doğu Karadeniz üzerinde “Karadeniz Eğitim Uçuşu” gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık, uçuşun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli saatler yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının peş peşe havalanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

SAVAŞ UÇAKLARININ ROTASI DOĞU KARADENİZ

MSB, Diyarbakır'dan havalanan uçakların herhangi bir olağanüstü gelişme nedeniyle değil, planlı eğitim faaliyeti kapsamında görev yaptığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Türk savaş uçakları, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak Doğu Karadeniz'e yöneldi.

Uçaklar bölgede “Karadeniz Eğitim Uçuşu” gerçekleştirdi.

MSB: GÖKLERDE GÜÇ, GÖREVDE KARARLILIK

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen uçuşa ilişkin görüntüleri de paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“Göklerde güç, görevde kararlılık. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla Doğu Karadeniz'de ‘Karadeniz Eğitim Uçuşu’ başarıyla gerçekleştirildi.”

DİYARBAKIR'DAN KALKTI, KARADENİZ SEMALARINDA GÖREV YAPTI

Böylece Diyarbakır'daki askeri hava hareketliliğinin nedeni de açıklığa kavuştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, üslerinden peş peşe havalanarak Doğu Karadeniz'deki eğitim bölgesine ulaştı.

MSB'nin açıklamasında faaliyetin başarıyla tamamlandığı vurgulanırken, gerçekleştirilen uçuş Türk Hava Kuvvetlerinin farklı bölgelerde görev icra etme ve harekât hazırlığını sürdürme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

KARADENİZ'DE EĞİTİM UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri, pilotların ve hava unsurlarının harbe hazırlık seviyesini yüksek tutmak amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde planlı eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Son faaliyet kapsamında ise Diyarbakır'dan havalanan savaş uçaklarının rotası Doğu Karadeniz oldu.

Bakanlığın “Göklerde güç, görevde kararlılık” mesajıyla duyurduğu eğitim uçuşu başarıyla tamamlandı.

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