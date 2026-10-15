Herzog hava sahamızı Azerbaycan uçağı ile aşmıştı! Bakın o uçağın adı ne çıktı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye hava sahasını gizlice aşarak Bakü’ye geçtiği Azerbaycan uçağının adı ‘Şuşa” çıktı.
Bakü’de düzenlenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail uçaklarına kapalı olan Türk hava sahasından Azerbaycan Hava Yolları'na ait J222 sefer sayılı tarifeli uçakla geçtiği, Tel Aviv'den yerel saatle 11.35'te havalanan uçağın, Türk hava sahasını kullanarak saat 15.40'ta Bakü'ye iniş yaptığı ortaya çıkmıştı. Türkiye haberdar edilmeden gerçekleştirilen uçuşu yapan uçağın adı da manidar çıktı.
UÇAĞIN ADININ “ŞUŞA” OLMASI DİKKET ÇEKTİ!
Azerbaycan, uçakta Herzog’un bulunduğunu Ankara’ya bildirmezken, Herzog’u taşıyan uçağın adının, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ittifaka adını veren “Şuşa” olması da dikkat çekti. Sosyal medyadan Azerbaycan’ın bu hamlesine sert tepki gösteren vatandaşlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Şuşa” isimli uçağı göndererek İsrail Cumhurbaşkanını Türk hava sahasından geçirmesinin kardeşlik hukukuyla bağdaşmadığını vurguladılar.
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Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti